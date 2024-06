Hetek óta nem működnek a közlekedési jelzőlámpák a város forgalmas részeiben. A Szigeti és a Magyarürögi út kereszteződésénél is sárgán villognak, de az Ybl Miklós út és a hatos út kereszteződésénél is ez a helyzet, ahogy a Siklósi út nagy részén is. És ezek csak azok a helyek, ahol az elmúlt napokban jártam. Nem tudom, mi az oka, de az biztos, hogy komoly fennakadásokat okoz mindez a közlekedésben.