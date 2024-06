Fogadkoznak a táblán lévő felirat szerint, hogy az ígéreteket valóra is váltják. Az első kérdésem, hogy meddig maradnak kint ezek a tákolmányok? Amíg az ígéret valóra nem válik? Esetleg a csodában bíznak? Mert akkor, gondolom, hosszú hónapokon, de lehet, hogy éveken át kell ezeket nézegetni. Amúgy azt gyanítom, hogy csak a választások előtt volt ezeknek funkciója, és hamarosan össze is fogják szedni. Egyébként pedig érdekes látni, hogy az eddigi nulla zebra helyett a Bálicsi, Angster, Surányi, Magaslati utakon 4-5 gyalogátkelőt is kialakítanának. Lehet nem kellene túlzásokba esni!