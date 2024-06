Én se vagyok a személytelen és sokak számára bonyolult eszközök híve, de sajnos be kell látni: van, amikor még ez is jó megoldás. A napokban az egyik barkácsáruházban vásároltam. Mikor beléptem az eladótérbe, szembetűnő volt, hogy a pénztárnál milyen hosszú sor kígyózik. Meg is jegyeztem magamban, milyen nagy szerencse, hogy én csak most érkeztem, mire bevásárlok, a sor bizonyára lejjebb apad. Vagy - gondoltam - nyitnak addigra egy másik pénztárt. Hát, sajnos csalódnom kellett. Nagyjából negyed órát töltöttem az áruházban, a kosarammal a pénztárhoz mentem, és sajnos azzal kellett szembesülnöm, hogy a sor újfent nagyon hosszú.