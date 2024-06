Nos, a minap a Magyar Lajos utcában állított meg ugyanez a fiatalember, ugyanezzel a szöveggel - Szabó vezetéknéven be is mutatkozott, mondta, hogy mi ismerjük egymást, én pedig mondtam, hogy biztosan nem, és odább álltam. Aznap délután az Endresz György utcában lakó barátnőmhöz mentem látogatóba. Megdöbbentem, mikor elkezdte mesélni, hogy kint ült a padon, amikor egyszer csak odalépett hozzá egy férfi, és győzködni kezdte, hogy ők ismerik egymást. A beszélgetés végén pénzt kért, néhány ezer forintot - azt állította, inzulinra kell. Úgy látszik tehát, hogy a férfi Uránvárosban próbálkozik mostanság, és kifejezetten az idősebb hölgyeket szemeli ki célpontként - megnyugtató lenne, ha a közterület-felügyelet és a rendőrség is résen lenne!

