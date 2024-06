Ennek a harmadát kifizettem a magánorvosi ellátásért, tehát biztos, hogy újból készpénzt kell majd felvennem a bankból még ebben a hónapban, ami viszont már nekem is plusz költséget jelent. Nem értem, hogy ha a kereskedőknek kötelező biztosítani a bankkártyával való fizetés lehetőségét, akkor a magánrendelők esetében ez miért nem előírás?! Még a taxikban is van bankkártya leolvasó - egy egyszerű kis szerkezet, szerintem a magánrendelőknek se jelentene különösebb problémát egy ilyen alkalmatosság beszerzése. Akkor miért nem teszik? Így is nagyon drága a szolgáltatás, legalább ennyivel kedvezhetnének a betegeknek.

Név és cím a szerkesztőségben