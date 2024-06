Elképesztő, hogy az ember laborba 34 napra kap időt. Az időpontos rendszert a Covid miatt vezették be általánosan, holott ez ma már nem is lenne feltétlenül indokolt. Ilyen terület például a labor, vagy a háziorvos. Ha bajom van, nem érzem jól magam, akkor felkeresem a háziorvosom, és kivárom a soromat. Ugyanez igaz a laborra is. A régi rendszerben addig vették le a vért, amíg volt páciens. Nem volt norma, önkorlátozás. Egyébként az egészségügyben is a leterheltség nagyon változatos. Vannak területek, ahol emberfeletti munkát végeznek, s olyanok is, ahol lazábban elvannak.

