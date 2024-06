Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság idején (és mintha a 2010-es világbajnokság idején is, de ebben nem vagyok biztos) a pécsi Kossuth téren óriáskivetítőn lehetett nézni a focimeccseket. De jó is volt. Emberek százai, ezrei zarándokoltak oda. Munka után jól esett kiereszteni ott a gőzt az ismeretlen ismerősökkel. Szövődtek itt barátságok, olykor szerelmek is. S ezáltal az egész városban, belvárosban érezhető volt egyfajta különleges atmoszféra. Sorra jöttek szembe az utcákon a nemzeti színű lobogók, sálak, a piros-fehér-zöld arcfestés is jelezte, összetartozunk. S együtt szurkolunk a csapatunkért.