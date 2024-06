Nem tudni, ki találta ki, és hogy csak „kis hazánkban” került-e alkalmazásra a 65 évet betöltött, saját lakásban egyedül élők számára a nap 24-órájában – nem csak veszély estén – segítséget nyújtó „Gondosóra" program. Nem kell idősotthonba költözni, amit sok idős ember nem is tud megtenni, mert a férőhelyek száma korlátozott. Egy kontaktszemélyen keresztül - aki bárki lehet, a lényeg, hogy a megadott telefonszámon harminc percen belül elérhető legyen, vagy a közelben lakjon - kérhető a segítség.

Saját tapasztalatomból kiindulva rájöttem, hogy milyen biztonságot tud nyújtani ez a gondosóra. Egy alkalommal, amikor valaki kiszúrta, hogy az egyedül lét és mozgáskorlátozottság miatt védtelen vagyok, valami ürüggyel bejött a lakásomba. Egy paksamétát elővéve be akarta bizonyítani, hogy jogosult vagyok ingyenes gyógyszerellátásra. Amikor kértem, hogy igazolja magát, kinek a megbízásából teszi ezt az ajánlatot, illetve amikor meglátta, hogy a nyakamban lógó gondosórát a kezembe veszem, felkapta a papírjait, és kiiszkolt a lakásomból. Tehát ez az eset is egyértelműen bizonyítja, hogy milyen biztonságérzetet tud nyújtani ez a szolgáltatás. Most már csak a hatóságon múlik, hogy mikor fogják ezt a védelmet kiterjeszteni az élet minden területére. Tanárok, autóbuszvezetők, stb. – de talán még a gyerekek számára is.

