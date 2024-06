A hétvégén baráti összejövetelen voltunk, ahol grilleztünk és medencéztünk. A kicsik sokszor szaladgáltak ki-be az udvarról a házba. Ezzel nincs is baj, ám a házigazda úgy lehűtötte a lakást, hogy bent szinte megfagytunk. Kint volt vagy 35 fok, míg bent csak 20-22. Meg is lett az eredménye: a gyermekem másnap reggel már köhögött és folyt az orra. Akkor nem szóltam a vendéglátónak, de ma már bánom. Ezzel is felhívnám olvasótársaim figyelmét arra, hogy a túlzott hőmérséklet-különbség mennyire káros lehet.