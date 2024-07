A Jókai utca felé hagytam el a területet, és gondoltam, sebaj, akkor marad az Árkád - északról próbáltam a parkolót megközelíteni, amikor szembesültem azzal, hogy a felújítási munkák még tartanak a rámpánál, tehát nem lehetett a parkolóba a korábban megszokott módon behajtani. És én nem voltam annyira bátor, mint az előttem közlekedő két autó, akik a tiltás ellenére is bekanyarodtak jobbra. Kíváncsiságból a vasútállomás melletti P+R parkolónál is tettem egy kört - helyet ott se találtam. Fél óra is eltelt, mire végre le tudtam tenni az autót. Szerintem ez elfogadhatatlan.

