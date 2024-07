Teljesen megdöbbentőnek tartom a felvetést. Én emlékszem, amikor még nem voltak szelektív gyűjtőszigetek, illetve nem volt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, akkor az egyik áruházlánc üzletébe vittük zsákszám a műanyag palackokat. Mert fontos volt a környezet védelme.

Nincs ez most se másként. Csak sokkal jobbak a körülmények.

Most, hogy már sok háztartás rendelkezik szelektív gyűjtőedénnyel, sokkal egyszerűbb a helyzet. És szükség is van erre, hiszen nem csak az üdítőitalos, vizes, stb. palackok készülnek műanyagból. Ott vannak a mosószeres, mosogatószeres, egyéb tisztítószeres flakonok, és az élelmiszerek közül is nagyon sok mindent műanyagba csomagolva árulnak. Ezeknek mind a szelektív gyűjtőben a helye. Az persze más kérdés, hogy vannak háztartások, amelyek nem éltek a lehetőséggel, és nem igényelték a szelektív kukákat.