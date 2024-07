Idős olvasótársam levelét olvastam, miszerint hiánycikk a szédülés elleni gyógyszere. Sajnos, tapasztalatait én is alá tudom támasztani: számos gyógyszer hiánycikk manapság. Kisgyermekes szülőként az elmúlt évek során többször is szembesültem ezzel a problémával. A rotavírus elleni oltás – ami valójában nem is injekció, hanem szájon át bevehető hatóanyag – nem kötelező, ám az orvostudomány jelenlegi állása szerint minden csecsemőnek ajánlott beadatni , lehetőleg minél korábban. A vakcinát két alkalommal kell beadni, darabonként körülbelül 20 ezer forintba kerül, tehát nem olcsó. Mi is szerettük volna, ha gyermekünk védettséget szerez a vírus ellen, így felírattuk az orvossal receptre. A vakcinát ki kell váltani a gyógyszertárban, majd elvinni a gyermekorvoshoz, aki beadja azt. Naivan az időpontunk előtt néhány nappal bementem az első utamba eső patikába, gondolván, hogy kiváltom. Ekkor ért a hidegzuhany: országos hiánycikk. A patikus kedvesen megvizsgálta a rendszerükben az összes helyi gyógyszertár készletét, de egyikben sem volt elérhető a vakcina.

– Most mit tegyek? – kérdeztem kétségbeesetten.

Nem maradt más lehetőségem, mint felhívni szinte az összes pécsi patikát telefonon, érdeklődve a vakcináról. Amikor ezzel végeztem (és egyikben sem volt), elkezdtem kisebb városi és falusi gyógyszertárakat hívogatni. Egyszer csak, végre pozitív választ kaptam. Gyorsan félretettem a patikussal a nevemre a vakcinát, majd a férjemmel autóba ültünk és elindultunk érte. Két nap aggodalom után végre sikerült megvásárolnunk. És mindez nem egyedülálló eset: ugyanez játszódott le később a kullancs elleni védőoltással is. Ekkor már felkészültebb voltam, és rögtön a kisebb, vidéki patikákat kezdtem el hívogatni, így hamar sikerrel jártam.

Miért kell ennek így történnie? Miért hiánycikk egy olyan vakcina, amely gyermekek számára életmentő lehet? Egy olyan vakcina, amely jelentős anyagi terhet ró a kisgyermekes családokra. A kérdés valószínűleg költői, de a válasz mégis rendkívül fontos lenne mindannyiunk számára.