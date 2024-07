Pécs élelmiszerboltjaiban is kaphatók az 50 forintos, külön jelzéssel ellátott üvegekben lévő italok, illetve az automaták is megtalálhatók sok helyen. Sajnos azonban ezek a szerkezetek nem minden esetben szeretnek akadálymentes módon pénzt visszaadni, inkább - jobb esetben - visszalökik a palackot, vagy egyszerűen letiltanak és különböző okokra hivatkozva nem végzik el a feladatukat.

Eleinte kissé mérges voltam, hogy a másfél literes, teljesen hibátlan, és a boltban is kapható műanyag palackokat az automata visszadobta a feladónak, mármint nekem. Aztán kezdtem kissé jobban figyelni és kb. másfél hét múlva rájöttem a nagy csodára, azaz az átvevő automata visszautasítandó jeleinek értelmezésére. Ilyenek voltak például: nem látod, hogy még nem szabad bedobni az új üveget? Vagy a következő: tönkrement a szivattyúrendszer, szólj a bolti eladóknak! Vagy nem leolvasható az árun a vonalkód; vagy túlsúlyos az üveged (volt még benne kb. 2 cent víz); vagy korábbi üveg feldolgozás alatt; vagy tele vagyok, keress másik visszaváltót.

Szerencsére édesanyám irányába megjelölt felszólítással még nem találkoztam.

Mint egyetemet is végzett 67 éves férfi, valahogy nem értem a célt. Lakóhelyünkön már több mint 10 éve műanyag-, illetve üveggyűjtés céljából szelektív a hulladékgyűjtés. Gyűjtősziget is van a közelben, és páros héten kedden házhoz is jönnek és elviszik a szelektíven tárolt hulladékot. Lehet, hogy ez most meg fog szűnni? Érdemes lenne elgondolkodni magasabb szinten is a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.

