Sorozatos áramkimaradások jellemzők az utóbbi időszakban a Sásd környéki településen, ahol élek. Ismerőseimet megkérdeztem - állítólag Mágocson, Mintszentdgodisán is ugyanez a helyzet. Van, hogy hosszabb időre megy el az áram, de az a gyakoribb, hogy csak egy-egy percre, vagy talán még ennél is rövidebb időre. Először azt hittem, az otthonom áramhálózatával van probléma, de a szomszédokat megkérdezve kiderült, hogy náluk is el-elmegy időnként az áram. Ami talán nem lenne olyan nagy probléma, csak hát, ha ugye nincs áram, akár csak egy pillanatra, akkor valamennyi elektromos készülék kikapcsol. És ilyen estben például a televízió újbóli üzembehelyezése hosszú perceket vesz igénybe. Mire feláll újra a rendszer, az legalább negyed óra. Így történhetett meg, hogy az EB elődöntőt nézve, amikor elment az áram, még egy nullra vezettek a franciák, és mire visszajött az áramszolgáltatás, illetve újra felállt a tévé rendszere, már 2-1-re vezettek a spanyolok. Aki szereti a futballt, át tudja szerintem érezni, mennyire lehettem ideges...

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.