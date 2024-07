Vajon mikor lesz elég meleg?! A hőmérséklet 36-38°C. Piros riasztás van érvényben a hőség miatt országszerte. Pécsen viszont szétfolynak az emberek a buszokon. Állítólag felkészültek több mint 40 busszal a hőségre - vagy csak úgy, mint télen a hókotrókkal?! A buszokon az összes ablak tövig nyitva, hiszen más nem marad, mint az átlag 30 fokos menetszél, míg a külön fülkében csücsülő sofőrök ,,bulizva hűsölnek". De miért is? Illetve a fő kérdés, hogy miért is hagyjuk? Vajon mikor jön el az ,,elég meleg", hogy a klímaberendezések használata a pécsi helyi járatokon is indokolttá váljék?