Van egy nagy problémám, és sajnos ez már nem az első alkalom, hogy előfordul. A járványhelyzet után egy súlyos fertőzést kaptam, amelynek következtében most állandóan oxigénpalackra vagyok kötve. Azóta nem tudtam meggyógyulni, az erőm teljesen elhagyott, és csak lassan, fáradtan mozgok a házban és a kertben, a virágaim körül.

Ha mindez nem lenne elég, van egy marék gyógyszerem, amelyek közül a Betagen nevű, szédülés elleni gyógyszer hiányzik. A patikákban nem kapható, és az orvosok sem tudják, meddig lesz még hiánycikk. Ráadásul még a helyettesítője sincs. Most, hogy nincs a gyógyszer, félek az ágyból is kikelni, nehogy megszédüljek és elessek. Mi történik akkor? Bevisznek a sürgősségire, ahol akár hat órát is várhatok?