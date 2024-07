Az unokám most fejezte be a második osztályt. Ennek a generációnak a mindennapjait már átszövik a számítógépek, okostelefonok és tabletek. Videókat néznek és zenét hallgatnak ezeken az eszközökön, amit a szüleiktől is látnak. A pedagógusok is felismerik ezt a tendenciát, és tudatosan nevelik a gyerekeket a könyvek megismerésére és szeretetére. Unokám iskolájában is így van ez. Az előző tanévben például többször is ellátogatott az osztály a Tudásközpontba, ahol a gyerekek könyveket kölcsönözhettek, amelyeket otthon elolvashattak. Ezt nagyon szimpatikusnak tartom.

Egyes felmérések szerint az általános iskolás gyerekek napi olvasási ideje átlagosan 15-30 perc között mozog.

Ez pedig nagyon kevés, főleg ha ennek az időnek a többszörösét töltik az okoseszközök előtt.

Az olvasás ugyanis bővíti a gyerekek szókincsét, és nem csak hasznos, hanem szórakoztató tevékenység is. A nyári szünetben pedig különösen jó kikapcsolódást nyújt. A könyveket olvasva a gyerekek sokféle témáról szerezhetnek ismereteket, képzeletük és kreativitásuk is fejlődik.

Végső soron, mind a pedagógusok, mind a szülők közös erőfeszítései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek olvasási kedve növekedjen.

Név és cím a szerkesztőségben