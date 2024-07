Ezek alapján már talán az se olyan meglepő, hogy utána egyre többeknek kell pszichológushoz járnia, mert a gyászt képtelenek segítség nélkül feldolgozni. Ha már a temetésen a ruházatunkkal is tiltakozunk a gyász ellen, akkor szerettünk elvesztésének a feldolgozása is sokkal nehezebb. El kell fogadni, hogy a temetés egy szomorú esemény, nem pedig népünnepély. Nem véletlen, hogy a gyász színe a fekete. Jelképezi a bánatot, a fájdalmat. A hagyományok megtartása szerintem ezen a téren is kiemelkedően fontos.

A másik, amit pedig kifejezetten megtiltanék, az az, hogy szeretteik hamvait a családtagok hazavigyék. Szerintem ez is nehezíti a gyász feldolgozását. És a kérdés: ha a hozzátartozó, aki a hamvakat hazaviszi, szintén meghal, akkor ki gondoskodik tovább a földi maradványokról? Mi lesz az otthon tárolt urnák sorsa? Ebbe belegondolt már valaki?

