A minap Budapestről utaztunk haza Pécsre vonattal. Az ígért légkondicionáló miatt első osztályra vettünk jegyet. Mint kiderült, lemerült egy bizonyos akkumulátor, amely a klíma működtetéséért felelős. Már a pályaudvaron tudtak a problémáról, de az utasokkal, azaz velünk is csak akkor közölték a kedves munkatársak ezt az információt, amikor már felszálltunk és elfoglaltuk a helyünket. Több mint három órán keresztül utaztunk zárt ablakokkal egy majdnem 40 fokos vagonban úgy, hogy az egész országban hőségriadót rendeltek el. Arról nem is beszélve, hogy mind a kalauz, mind a büfés olyan flegmán válaszolt a kérdéseinkre, ami ebben a helyzetben szerintem teljesen elfogadhatatlan. Egy kedves, angolul beszélő hölgy is megpróbált segítséget kérni a helyjegyével kapcsolatban. A kalauz nem beszélte ezt az idegen nyelvet, ezért azt gondolta, hogy magyarul reagál - nyomdafestéket nem tűrő hangnemben és szavakkal illette a lányt. Én értem, hogy nem a vonaton dolgozó személyzet a hibás, ha valami nem működik, de a segítségadásban igenis az utasok rendelkezésére kellene állniuk.

Leszálláskor még azt a mondatot is elcsíptem az egyik ott dolgozótól, hogy a klíma nem bírja ezt a meleget.

Az meg, hogy a MÁV egyszerűen közleményben kiadta, hogy ebben a kánikulában inkább utazzunk busszal, egyszerűen felháborító. Úgy gondolom, hogy 2024-ben, amikor már lassan a mesterséges intelligenciával mindent meg lehet oldani, ne okozzon már problémát egy légkondicionáló beüzemelése! Vagy ha mégis, akkor időben tájékoztassa erről utasait a MÁV. Vagy felmerül az a kérdés is, hogy a Keleti pályaudvaron nem lehetett volna kicserélni a vagont, ha tudják, hogy hibásan működik? Ebben az egészben az a legszörnyűbb, hogy több mint 5 ezer forintos jegyekről beszélünk. Ez az összeg nem mindenkinek az olcsó kategóriába tartozik. Természetesen benyújtottam panaszt a vasúttársasághoz és egy visszatérítési igényt, de még válaszra sem méltattak.

Egy izzadó utas a vonatról

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.