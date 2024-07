Miért zárunk be postahivatalokat? Mert a fenntartása drága. Rendben. Akkor zárjuk be, de a szolgáltatás nem szüntethető meg, nem lehet megnehezíteni az állampolgár számára a hozzáférést. Hajdanában még a legkegyetlenebb télben is házhoz szállították a levelet és egyéb küldeményt. Most pedig - mert a posta vezetése gondolt egy nagyot - nekem kell a csekkek befizetéséért az összevont befizetőhelyre szaladgálnom, mindegy hány éves vagyok, és milyen betegséggel küzdök. Az ajánlott küldeményeimért is én utazgatok, mert ha egyszer nem talál otthon a postás, másodszor már meg sem kísérli a levél, stb. átadását. Szerintem ez tűrhetetlen, így nem mehet tovább. Vagy le kell váltani a posta egész vezérkarát, vagy ki kell találni valamit, hogy a posta visszanyerje méltó régi nagy hírét.

Ha a hivatal fenntartása költséges, akkor mozgó postákat kell létrehozni. Például a legolcsóbbnak tűnő, háromkerekű, fedett, akkumulátoros riksákkal. A pénz kifizetésekkor pedig adjanak melléjük fegyveres kísérőt. És minden be-, és kifizetést a helyváltoztató járművön lehessen lebonyolítani. Még a postás is jól járna, mert nem kell az időjárás viszontagságainak kitennie magát. A címzett távollétében pedig kötelező legyen a következő napon ismét megkísérelni a küldemény átadását, és csak azután várják el a személyes megjelenést.

Név és cím a szerkesztőségben