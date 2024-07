Nagyon sok helyen hangsúlyozzák, hogy a legnagyobb melegben, délelőtt 10 és 15 óra között ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a napon. Ez ugyanis nagyon megviseli az emberi szervezetet. Ám nem csak az emberekre kell fokozottabban odafigyelni ilyenkor. Kutyát sétáltatni sem ajánlott a nagy melegben. Az aszfalt és a beton a nap folyamán ugyanis nagyon felforrósodhat, ami égési sérüléseket okozhat a kutyák mancsain, könnyen túl is hevülhetnek ilyenkor, ami hőgutához vezethet. Valamint a melegben a kutyák is hajlamosak a kiszáradásra, főleg ha nincs biztosítva számukra a friss ivóvíz. És bármilyen hihetetlen, szőrzetük ellenére ők is leéghetnek a napon. Így tehát a legjobb, ha a kutyát kora reggel vagy késő este sétáltatjuk, amikor a hőmérséklet alacsonyabb, és ezáltal a talaj is kevésbé forró. Az ivóvízpótlás pedig ebben az esetben életmentő lehet.

