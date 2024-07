Vannak iskolák, ahol eddig is csak indokolt esetben lehetett elővenni a telefont, de van olyan ismerősöm is, aki azt mesélte, hogy a gyereke rendszeresen az iskolából küld neki üzeneteket - van, hogy tanóra közben! Biztos, hogy az átállás, a korlátozásokat eddig nem alkalmazó iskolákban nem lesz könnyű a gyerekek számára, de lehet azt remélni, hogy idővel majd megtanulnak egymással személyesen is kommunikálni. És talán ezen az úton haladva eljutunk odáig, hogy egyre többen vesznek könyvet is a kezükbe a fiatalok közül. Az se lenne számukra haszontalan. Fejlesztené a szókincsüket például, amire szintén nagy szükség lenne.

Név és cím a szerkesztőségben