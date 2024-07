Ugyanakkor nyíregyházi barátnőm születésnapjára is küldtem ugyanaznap egy borítékos üdvözlőkártyát, szintén elsőbbségivel. Barátnőm másnap, pénteken felhívott és jelezte, hogy már megkapta a postát és nagyon örült neki.

A névnapi kártyát viszont a mai napig nem kapta meg kedves Magdolna ismerősöm. Szerencsére a telefon még működik, így tisztáztuk a helyzetet egymással, és jeleztem neki, hogy "postát is várhat" - amit azóta is csak várunk!

Nem fűznék a témához különösebb megjegyzést, csak annyit, hogy ez sajnos, már nem az első postai szolgáltatással kapcsolatos problémás ügy, ami velem megtörtént. Tudom, hogy panaszt tenni nincs sok értelme - csak az ilyen esetek kapcsán a némely dologban "régimódian" gondolkodó ember elszomorodik.

Szeretném a Magyar Posta illetékeseitől megkérdezni: Biztosan az a cél, hogy minél kevesebb levelet kelljen a postának feldolgozni? Hajrá új világ, felejtsük el a levélírást!

