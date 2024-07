Ezt pedig át kell vészelni valahogy. A legjobb persze a medencében vagy a Balaton partján lenne, ám az embernek se ideje, se pénze arra, hogy folyton folyvást nyaraljon. Így otthon kell kitalálni valami megoldást. A mi lakásunkban nincs légkondicionáló. Minden évben tervben volt a beszerelése, de valahogy nem jutottunk el a megvalósításig. A legnagyobb melegben persze bánjuk, de akkor már késő, úgy tudom, a klímaszerelők is egy-két hónapos várólistával dolgoznak.

Az évek alatt azonban kifejlesztettünk pár praktikus és hatékony módszert a komfortérzet növelésére. Például sokat számít a szellőztetés és a levegő páratartalma. Mi általában korán kelünk, akkor még friss kint a levegő, így ekkor átszellőztetjük a lakást. A legjobb, ha olyan fekvésű az ember lakása, ahol könnyedén tud csinálni kereszthuzatot. Ha ezzel megvagyunk, és már kezd nagyon meleg lenni, félig leeresztjük a redőnyt, sötétítünk.

A nap folyamán többször is gyors, frissítő zuhanyt veszünk, vagy ha ez nem megoldható, jeges vízbe mártott törölközőt használunk hűsítésre és előkerül a legyező is.

Sokat számít az is, hogy ha időm engedi, már a korai órákban elkészítem az ebédet, hogy ne a legmelegebb órákban kelljen ezzel foglalkozni. A hidratáció, a sok vízfogyasztás is nagyon fontos ilyenkor. Ezekkel az egyszerű módszerekkel sokkal jobban érezhetjük magunkat a nagy melegben is.

