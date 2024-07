A 2024-es Fishing on Orfű kapcsán a szervezőknek csak gratulálni tudok - persze negatív értelemben - az útlezáráshoz, hogy csak az egyik taxitársaság autóit ami kb. 25 darab, engedtétek be a Dollár út kemping előtti 200 méteres közúti szakaszra. Amúgy ez teljesen illegális. Ezáltal a nagy parkoló felőli oldal kaotikus állapotba került, mert a forgalom oda-vissza, arra a kis szakaszra terhelődött. Parkoló autók az út jobb-bal oldalán, buszok, taxik, hazainduló autósok, stb. Se ki, se be.