A másik gyöngyszem a csodálatos zebra projekt. Többek között aránytalan nagy pénzért, megépült a Tildy Zoltán úti akadálypálya is. Az úttestből kiemelve, az elkötelezettséget is hirdető, szép, vörös térkővel kirakva. A gyalogosforgalom elenyésző, az autósok meg imáikba foglalják az egész szent családot, aki ezt így megtervezte, elfogadta, megrendelte. Egyébként ugyanaz a stílus volt létrehozva a Mecsek Áruháznál is. Ott sem bírta sokáig a megpróbáltatást, többszöri javítás után elbontották az egészet mert a feladatát nem töltötte be. Erre mondják, hogy az okos ember a más kárán tanul, a tudatlan a sajátján se.

Tehát hiába volt választás, a mindenáron való pénzbehajtás és a felelőtlen pénzszórás marad.

