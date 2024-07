Karbantartás miatt áramszünetet hirdetett az E.On Pécsett, a Krisztina téren, a hőségriadó kellős közepén. Ez azt jelentette volna, hogy az átforrósodott panelokban lakások maradnak áram nélkül két napon át, meghatározott időszakban. Sok az idős, beteg ember, akik egész napjukat otthon töltik, és nagyon sok helyen háziállatot is tartanak - a kis kedvencek szintén a lakásban tartózkodnak a nap jelentős részében. Az E.On a múlt heti többszöri telefonos megkeresésre azt a tájékoztatás adta, hogy az áramszünet elmarad, és a honlapjukon is ez volt olvasható. Ez a tájékoztató azonban, a tervezett karbantartás időpontja előtti napon lekerült a weboldalról. Hétfőn reggel fel is vonultak a Krisztina térre az áramszolgáltató munkatársai. Akkor két órán keresztül voltunk áram nélkül, majd a szolgáltatást ismét üzembe helyezték - végül a lakók felháborodásának eredményeként a karbantartást elhalasztották. Megértjük, hogy a hálózat rendben tartása fontos, ez a lakóknak is érdeke, de ezeket a munkákat nem nyárra, pláne nem hőség idejére kellene tervezni.

