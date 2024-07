Több hete várom, hogy az online vásárolt árut tartalmazó csomagom megérkezzen. Kedden reggel 8 órakor jött is e-mailen az értesítés, hogy kézbesítik a küldemény. És itt kezd érdekessé válni a történet: közölték az értesítésben, hogy 8 és 11 óra között érkezik a futár. Hangsúlyozom: aznap! Mint általában az emberek, úgy mi is 8 órára járunk dolgozni, tehát már akkor se voltunk otthon, amikor az e-mail megérkezett. Persze, ha legalább egy nappal előbb kiküldik, az sokat segített volna, mert akkor lett volna arra esély, hogy a családból valakit megkérjünk, várja otthon a futárt.

Aki egyébként szinte az értesítéssel egy időben, 8 óra 5 perckor már meg is érkezett - ezt azért tudom, mert telefonált, mielőtt becsengetett volna.

Bő fél óra elteltével a párom hazaért, fel is hívtam a kézbesítőt, hogy ha még a közelben van, legyen olyan kedves, és ugorjon vissza a csomaggal. De sajnos akkorra már messze járt, és más címekre is be volt táblázva. Mint mondta, kapok majd egy értesítőt e-mailen, hogy a postán mikor vehetem át a csomagom. Tehát hiába kértem a házhosszállítást, mégis nekem kell elmennem érte. Persze, sokkal egyszerűbb lett volna csomagpontra kérni a küldeményt, hiszen akkor a nekem megfelelő időpontban mehetek érte, akár éjjel is, de sajnos nem minden webáruház kínálja fel ezt a lehetőséget. Illetve van, hogy a házhoz szállításnál sokkal drágább a csomagpont címként való megjelölése.

Úgy gondolom, hogy lehetne sokkal ügyfélbarátabb módon is intézni a logisztikát: csak annyit kellene tenni, hogy nem a legutolsó pillanatban küldenek értesítést a futár érkezéséről. Sok stressztől kímélnék meg a címzettet és szerintem a szállítást végző alkalmazottakat is.

