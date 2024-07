Elfogadom, hogy a kutya az ember társa, elfogadom azt is, hogy egyre többen vannak, akik átlagos méretű lakásban tartanak akár nagyobb testű ebeket is. De valami szabály azért csak nem ártana, hogy azok a lakók, akik nem állatkertben, hanem társasházban szeretnének élni, ne szenvedjenek. A másodikon lakom, az alsó szomszédom kutyája minden alkalommal, amikor elmegy egy másik kutya a ház előtt, féktelen ugatásba kezd. Hangosan, öblös hangon. Szerencsére éjjel nem jellemző, hogy az utcán élet lenne, akkor nem jellemző az ugatás, tehát aludni legalább tudunk.

De napközben a csaholás elviselhetetlen. Az eb gazdája hétköznapokon dolgozik, így neki nem tűnik fel, hogy másokat mennyire zavar a kutya viselkedése. Felvettem már telefonnal is a hangot, hogy bizonyítsam: valamit tenni kellene végre. De nem történik semmi változás. Egyébként pedig a kutyásokat magasabb közös költség megfizetésére is kötelezném - ha nem lennének állatok a házban, a lépcsőház, a lift takarítása gyorsabban, könnyebben menne. A szálláshelyek is úgy tudom, felárat kérnek, ha háziállatot is visz magával a vendég...

