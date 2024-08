Az eb bele is kóstolt, és az első gondolatom az volt, mennyire kedvesek az itt lakók, hiszen nyilván az erre járó cicáknak, esetleg itt landoló madaraknak, és az itt sétáltatott kutyusoknak készítik ki a frissítő innivalót. Aztán mikor a kutyám lefetyelni kezdett volna, hirtelen eszembe jutott, hogy mi van akkor, ha valaki ártó szándékkal tesz ki látszólag friss vizet a járda mellé?! Mert az ránézésre nem megállapítható, hogy a vízben van -e esetleg olyan szer is, ami az állatnak ártalmas lehet. Szerintem nem alaptalan a félelem, ha arra gondolunk, hogy egyre gyakrabban hallani, hogy vannak, akik mérgezett csalikkal próbálnak ártani az ebeknek, és arra is képesek, hogy akár egy kutyafuttatón szétszórják a szögekkel teletűzdelt falatokat.