A mozgóposták létrehozásának gondolata, amiről a Postabontásban olvashattunk, nagyon jó ötlet. Ahogy a falvakba jár mozgóbolt, vagy ahogy a kormányablak is kitelepül néha busszal a kisebb településekre, úgy a postai szolgáltatásokat is lehetne ily módon közelebb vinni oda, ahol megszűnt a hivatal. A fiatalság lehet, hogy már kevésbé élne a lehetőséggel, de az idősebbek megszokták, hogy a számláikat csekken fizetik, és ügyeiket is levélben intézik, nem online. Márpedig a kisebb falvak lakosságának jelentős részét az idősebb korosztály tagjai alkotják - ha legalább kéthetente megállna 1-2 órára a mozgóposta a központban, biztos, hogy sokan használnák. Jó lenne, ha az illetékesek is átgondolnák ezt a javaslatot!

