Ilyenkor, augusztusban én is mindig segítem egy kis pénzzel az unokákat - így a jobb minőségű tollakat, ceruzákat, füzeteket is meg tudják venni. Olvastam, hogy idén is több adománygyűjtés indul a rászorulók tanévkezdését segítve - ezekben én is részt szoktam venni minden évben. De az igazi az lenne, ha nem lenne ilyen akciókra szükség - a nehéz körülmények közt élők az ingyenes tankönyv mellé a szükséges füzetcsomagot, iskolatáskát, teli tolltartót is megkaphatnák térítésmentesen. Ebben például az önkormányzatok segíthetnének.

