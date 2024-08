A Bolgár köz egyirányúsításával kapcsolatban több véleményt is olvashattunk a Postabontásban: ezek alapján látható, hogy van, aki ellenzi, és van, aki örül a változásnak. Az egyirányúsítás támogatói arra hivatkoznak, hogy az érintett utcában lakók többsége megszavazta a forgalmi rend módosítását. Igen, én is ott voltam azon a bizonyos szavazáson. Amivel az volt a bökkenő, hogy az egyirányúsítással érintett útszakaszon tíz család lakott, és lakik ma is, és egy családból csak egy ember szavazhatott. Az érintett szakasz lakóiból négyen voltunk ott. A kérdés csak az, hogy ebből hogyan lett 31 szavazat. Nos, a válasz a következő: az úgy történt, hogy a fizikailag, és forgalmi szempontból teljesen elkülönülő, kelet-nyugati közlekedéssel rendelkező, az egyirányúsítással nem érintett út lakói, a képviselő asszony engedélyével szavazhattak. Persze azt is megszavazták, hogy ők a Tescóból, az autómosótól és a többi ott lévő áruházból kerülő nélkül hazamehetnek. Én viszont az említett helyekről minden alkalommal kettő kilométeres kerülővel jutok haza. Biztos, hogy van más megoldás is a forgalom csökkentése érdekében. Elkészült a Makay – Páfrány utcai kereszteződésben a balra kanyarodó sáv. Köszönjük. Ez már csökkenti az utca terhelését. Célforgalom tábla kihelyezését tartanám a megfelelőnek. Ebben az esetben Bolgár köz összes lakója mindkét irányban szabadon közlekedhetne.

