Telefonon keresett meg az új áramszolgáltató kedden - a cég munkatársaként bemutatkozó férfi azt mondta, adategyeztetés miatt hív. Rákérdezett a személyes adataimra, a számláról kérdezett információkat, és azt is tudakolta, hogy hány ingatlanban veszem igénybe a szolgáltatást. Én készségesen válaszoltam, miután azonban a telefont letettem, elgondolkodtam: mi van, ha nem is a szolgáltató munkatársával, hanem egy csaló adathalásszal beszélgettem?! Sajnos olyan világot élünk, hogy ha ismeretlen a telefonáló, nem tudhatjuk, nem átverés -e. A bizalmatlanságomnak van előzménye - korábban próbáltak már tőlem telefonon banki adatokat is megtudni, de időben kapcsoltam, ezért nem jártak nálam sikerrel a csalók.