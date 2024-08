Amit nem is értünk, hogy miért a lakóházak felé, és miért nem az út irányába terjeszkednének, ahol kevésbé zavarnák a lakókat, de nem is ez a lényeg. Arra kerestük inkább a választ, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy ekkora zöldterületet elvesznek a közterületből, a lakóközösségtől. A Biokomnál érdeklődésünkre elmondták, hogy az érintett füves terület már évtizedek óta az autókereskedés tulajdona. Amit mi nagyon furcsának találunk, hiszen az olyan nehezen képzelhető el, hogy valaki évtizedeken keresztül hagyja, hogy a saját területét közterületként mások használják. Szeretnénk tisztán látni a kérdésben, illetve megtudni azt is, hogy mit terveznek oda telepíteni.

