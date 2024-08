Nos, a vége az lett, hogy forrtak az indulatok, volt ott veszekedés, kiabálás - nehezményeztük többen is az eljárást. Aztán 11.45-kor szép komótosan kinyitották a kapukat. Addigra már árusok sokasága feszülten várta, hogy el tudja hagyni a vásárteret. És vevőkkel amúgy még akkor is tele volt a vásár, tehát a kapuk lezárásával a célt nem érték el. Az autók így is a gyalogosok közt haladtak. Sokunknak az az érzése, hogy a cél az árusok ellehetetlenítése.

