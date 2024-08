Megérkezett az új áramszolgáltatótól a számlám. Eddig csekket is mellékeltek hozzá, ezúttal azonban ez elmaradt. Pedig nagyon vártam. A korábbi szolgáltatónál online intéztem a befizetéseimet, ennek ellenére jött mindig a papíralapú számla is, együtt a csekkel.

Az újnál már több alkalommal is próbáltam regisztrálni, de valami oknál fogva ez sajnos nem sikerül. A felhasználóhely megadásánál akad el a folyamat. Így tehát fogalmam sincs, hogy van -e tartozásom - régebben minden befizetett, illetve nem rendezett számlát láttam az online felületen. Gondolom, erre most is lenne lehetőség, csak el kellene jutni odáig, hogy az adatokat rögzítse a rendszer.

