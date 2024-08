Na, amit ekkor kaptam a férfitől, azt nem kívánom senkinek.

Elkezdett velem ordenáré stílusban kiabálni, hogy mit képzelek magamról, hogy merem az ő kocsiját tologatni. Nem szálltam vele vitába, de a reakciója nagyon megdöbbentett. Annyira, hogy nem is nagyon tudtam mit reagálni. Egy fiatalember azonban nem hagyta szó nélkül az esetet - udvariasan, de határozottan rendre utasította a kiabálót. Aki így végül abba is hagyta a szidalmazásom. Annyira az eset hatása alá kerültem, hogy csak hazaérve jutott eszembe, hogy elfelejtettem megköszönni a fiatalembernek, hogy megvédett. Nagyon jól esett a viselkedése, és szeretném ezúton kifejezni neki a hálámat. Nagy szerencse, hogy ilyen emberek is élnek köztünk!

