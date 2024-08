Megdöbbentő kép fogadott - legalább húsz ember állt sorban az utcán, mindenkinek a kezében több-kevesebb visszaváltandó göngyöleget tartalmazó zsák, szatyor, miegymás. Becslésem szerint minimum fél órát kellett volna sorban állnom, hogy az automatához jussak. Rögtön be is ugrott a nagyjából 40 évvel ezelőtti balatoni nyaralásaim emléke, amikor szintén kint kellett sorban állni a nagy melegben tejért, kenyérért, stb,, mert olyan sokan vásároltak a boltban, hogy több embert nem tudtak beengedni. Szóval, ahogy tapasztaltam, az új visszaváltási rendszer eredményeként a balatoni sorban állás visszatért. Aminek én végül nem lettem részese, mert inkább a szelektív gyűjtőbe dobtam a palackokat. És nem én voltam egyedül türelmetlen. Mások is, akik utánam jöttek, a kígyózó sor láttán már tették is vissza a csomagtartóba a göngyöleget.

