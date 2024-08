Remélem, hogy most nem találnak semmilyen kifogást, és végre elkezdik eltakarítani a fészkeket a Nagy Imre úti körforgalom környékén. Az Erika utcai újonnan kialakult varjú telep felszámolását, valamint a Berek út környéki ürülék telep megszüntetését. Ideje lenne, hogy mint ők írták, mind a hét, állítólag a varjú kérdéssel nagyon foglakozó szerv tenné a dolgát és nem csak a pénzt dobálnák ki az ablakon, tehetetlen, élősdi, a munkájukat el nem végző emberek fizetésére. Valamint valamit kezdeni kellene az egyre szaporodó galamb sereggel is, mert ők szintén részt vesznek a reggeli koncertbe. Vagy gyéríteni kellene őket, vagy mint régen, a tápjukba fogamzásgátlót keverni. A reggeli órákban, galambok százai vannak a Varsány utcai élelmiszerüzlet környékén, valamint az Aidinger úti iskola környékén. Ha mást nem, akkor fogják be őket és exportálják valamennyit, javítva a város, egyébként is megtépázott költségvetését.

