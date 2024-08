Pécsett a belvárosban a társasházunk aljában egy pékség üzemel. Ezzel alapvetően nem is lenne semmi probléma. Fél éve azonban sajnos minden hajnalban, amikor kinézek az ablakon, azt látom, hogy egy kisteherautó közlekedik a járdán. Ez az út vezet a pékség bejáratáig - minden reggel itt veszik fel az árut, vagy hozzák az alapanyagot. Az autó a zöldterületen fordul meg, majd a járdán megy vissza az útra. A pékség közvetlen közelében parkoló is található, ott nyugodtan meg tudna állni a furgon is, de gondolom azt a pár métert is meg akarják spórolni, hogy ne kelljen addig se cipekedni. A jármű viszont így tönkreteszi a füvet, és a járdát is. Hiszen egyiket se autós forgalomra tervezték. A közterület-felügyeletnek jeleztem a problémát, azt kérték, írjam fel a rendszámot. Ezt meg is tettem, be is jelentettem a hatóságnak, de változás a szállítási gyakorlatban azóta sincs. Mi, a ház lakói nem azt szeretnénk, hogy megbüntessék a furgon vezetőit, csak azt, hogy hagyjanak fel végre a járdán és a házunkat övező zöldterületen való autókázással.

