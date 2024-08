Látszólag igaza van. Persze, a valóság nem ilyen egyszerű. Gyógyszertárak nyitása, üzemeltetése lakosságszámfüggő, de mivel a régi szabályozás szerinti körzetek megszűntek, ezért lehetséges, hogy a gyógyszert kereső lakos a belvárosban több patikát is talál egymáshoz közel, még a külső városrészekben kevesebb a gyógyszertár.

A gyógyszerellátás Magyarországon, de akár az egész Európai Unióban nézve is, a Covid járvány óta nagyon sok nehézséggel küzd. Hazánkban gondot okoz, hogy a jelenlegi szociálpolitika nem teszi lehetővé a nagyobb mértékű gyógyszeráremelést, viszont a gyártók évek óta nem tudják realizálni a megemelkedett előállítási költségeket. Őket is sújtja az emelkedett energiaár, a növekvő bérköltség és a forint egyéb valutákhoz viszonyított értéke. Külföldi gyártók is küzdenek ezekkel a problémákkal, de az sajnos igaz, hogy sok esetben a gyógyszert olcsóbban adni akaró, tehát olcsóbban venni is akaró országok a gyógyszerelosztásoknál hátrányos helyzetbe kerülnek. Legtöbb esetben ez lehet a hiánycikkek oka!