Már nagyjából két éve napirenden van a kérdés, ágáltunk is ellene, de most eljött a megvalósítás ideje. A város irányába haladva ugyanis, a Makay István úton is biztosítottá vált a lehetőség a Magyarürögi út irányba való balra kanyarodásra, ezért a Bolgár köz forgalmi rendjét is módosítanák. A bökkenő csak annyi, hogy mi, a Bolgár közben lakók nem szeretnénk, ha egyirányú lennek az utcánk.

Nem támogatjuk, sőt, kifejezetten ellenezzük az elképzelést. Aminek indokai egészen egyszerűek. A terv ugyanis az, hogy a jövőben ezen a szakaszon csak a Rácvárosi útról a Makay István út irányába lehet majd haladni. Mi, itt lakók azonban épp az ellenkező irányban találjuk az óvodát, az iskolát, a templomot, a fogorvost, a fodrászt, a kenyérboltot, egyéb üzleteket, stb. Ha a Bolgár köz egyirányú lesz, akkor mindezeket 2-3 kilométeres kerülővel tudjuk csak megközelíteni. Tehát az itt lakókat mindenképpen hátrányosan érintené a változás.