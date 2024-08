A hétvégén hagyta el olvasónk a bankkártyáját, ami most különösen fontos volt számára, hiszen éppen a külföldi nyaralására készült. Otthon azonban hiába forgatott fel mindent, kereste a szekrények mögött is, nem találta. A hétvégén ugyanis a gyerekei születésnapja volt, volt némi kapkodás és stressz, hogy minden időre kész legyen, ennek lett áldozata kártya. Aztán felidézte, hogy utoljára a Magyarürögi út elején található kisboltban fizetett, ezért hétfőn tett egy kísérletet: hátha a környéken megtalálja. Sikerrel járt, a becsületes boltosok ugyanis megtalálták, vigyáztak rá, sőt még a közösségi oldalon is keresték a gazdáját, bár ez utóbbi csak később derült ki. Köszönet érte, hogy nemcsak ügyeltek rá, hanem igyekeztek aktívan megtalálni a tulajdonost – közölte olvasónk.

