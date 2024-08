Az utóbbi időben jelentős visszhangot kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat terve, miszerint egy éjjeli menedékhelyet, krízisszállót nyitna Pécsen, a Mártírok útján található ingatlanban. Az épület környékén és a városrészben élők nemtetszésüket fejezték ki a tervvel kapcsolatban, ami jól mutatja, hogy ez a téma sokkal összetettebb és mélyebb annál, mint ahogyan egyesek megközelítik. Sokan, ha meghallják a hajléktalan szót, automatikusan elutasítják a kérdéskört. „Ne is lássam, ne is halljam őket, a közelembe se jöjjenek” – gondolják sokan. De szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a hajléktalanok, akár látjuk őket, akár nem, léteznek. Igen, léteznek Pécsen és Baranya vármegyében is. De hová mehetnének? Bújjanak a föld alá? A belvárosban nem tűrik meg őket, és a forgalmasabb városrészeken sem kívánatosak.