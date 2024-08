Ezzel én magam is egyetértek, viszont az ennek ellentmondó állítás is igaz, miszerint a bevásárlókocsiban való utazgatásban ott rejlik a balesetveszély. Mert ha például a gyerek egy óvatlan pillanatban feláll, kibillentheti a járművet az egyensúlyából, aminek a következményei beláthatatlanok, a testi épségére nézve.

A Postabontásban megjelent levél írója reményét fejezi ki, hogy az áruházakban elérhetővé tesznek olyan bevásárlókocsikat, amelyek több kisgyermek szállítására is alkalmasak, vagy egyéb, alternatív eszközöket biztosítanak a szülők számára. Valóban, az óvodáskorúaknak megoldást jelenthet a bevásárlókocsi elé rögzített kisautó, amibe beleülhetnek. Ilyet látni is néhány helyen. Illetve azt se szabad elfelejteni, hogy a bevásárlókocsik fogantyújánál is van kifejezetten arra a célra kialakított lehetőség, hogy a gyerek helyet foglaljon. Ha valaki több gyerekkel megy bevásárolni, akkor a biztonságos megoldás elérése valóban komoly nehézség. Viszont ez nem jogosít fel senkit arra, hogy a kocsinak azon a részén utaztassa csemetéjét, ahová mások az élelmiszereket teszik. Ezt nem szabadna szerintem megengedni.

