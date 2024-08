Hamarosan kezdődik az iskola, és ez a városi utak forgalmán is már látszik. Persze, a reggeli dugók egyelőre nem jellemzők, de vélhetően egy hét múlva már más lesz a helyzet. Azt látni, hogy az egyetemisták is kezdenek visszatérni, és ez a korosztály előszeretettel használja az elektromos rollereket. Gondolom, jövő héttől a középiskolások közt is sokan lesznek, akik ilyen eszközzel közlekednek. Nem értem, hogy a bukósisak használata a rollereken miért nem kötelező. Ha az én gyerekem rollerezne, biztos, hogy mindent megtennék, hogy rábeszéljem: húzzon védősisakot a fejére. Azt is tisztázni kellene, hogy az nem szerencsés, ha két roller egymás mellett és nem egymás mögött közlekedik. A kerékpárosok ezt tudják, de úgy látom, a rollerrel közlekedők kevésbé.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.