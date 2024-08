Egy kedves ismerősömmel találkoztam a minap, aki elmesélte, hogy a nyár egyik legmelegebb napján a Pécsi Hullámfürdőbe ment a családjával. Csak pár szabad órájuk volt, ezért nem kocsikáztak ki az egyik közeli város strandjára, mert gondolták, hogy egy gyors felfrissülésre éppen megfelelő lesz a pécsi fürdő is. A strandon a szikrázó napsütés és a 30 fok feletti hőmérséklet ellenére alig volt fürdőző. Jó lenne, ha hallanánk valami biztató hírt a pécsi akvaparkkal kapcsolatban is, vagy talán most, hogy már vége a választási kampánynak, ez az ügy megint parkolópályára került. Végre megérdemelnének a városban élők egy korszerű fürdőt.

