Újra lesz szúnyoggyérítés Pécsen. Remélem nagyobb eredménnyel mint a korábbiak. Múltkor a mi utcánkban is járt a jármű (elvileg) de semmit nem vettünk észre utána. Ugyanúgy tele van minden vérszívóval esténként. Gyermekemet különösen szeretik csipkedni, szegénynek egész nyáron tele vannak a lábai szúnyogcsípéssel. Ezért is várjuk a hidegebb időt, talán akkor a szúnyogok is eltűnnek majd. Másban már nem bízhatunk.

