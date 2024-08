Legyen különbség a közös költség mértéke között aszerint, hogy valaki tart-e kutyát a lakásában, vagy sem - jelent meg a javaslat a Postabontásban. Elfogadhatatlannak tartom az ötletet, és felháborítónak is egyben. Mert ennyi erővel fizessen az is többet, aki a liftben bútort szállít, összekarcolva a felvonó oldalát, vagy az is, aki leviszi a szemetét úgy, hogy közben a dinnye leve folyik ki a zacskóból, ragacsossá téve a lift egészét. Meg persze, ha valaki erdei túra után a sáros cipőjében trappol fel a lépcsőn, az is fizessen több közös költséget mint azok, akik egész nap ki se mozdulnak otthonról. A kutya semmivel nem okoz több koszt egy társasházban, mint az ott lakó emberek.